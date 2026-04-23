जस्टिस स्वर्णकांता का ये वीडियो RSS के कार्यक्रम का नहीं है

सोशल मीडिया पर दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो कहती दिख रही हैं कि ''जब आपने मुझे पहली बार यहां आमंत्रित किया था, तब मैं केवल एक सेशन जज थी. उसके अगले साल जब आपने मुझे बुलाया, तब मैं फैमिली कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज थी. उसके अगले साल मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनी और आज जब आपने मुझे आमंत्रित किया है, तो आपने मुझे, बाबा ने मुझे हाई कोर्ट का जज बना दिया है. इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आप मुझे बुलाते रहे और बाबा मुझे कुछ-न-कुछ बनाते रहें.''

दावा : वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये RSS के एक कार्यक्रम का है. और जस्टिस स्वर्णकांता कह रही हैं कि जब वो संगठन के कार्यक्रम में जाती हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है.