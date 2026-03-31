Dhurandhar फिल्म देखने गए योगी आदित्यनाथ का नहीं ये वीडियो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें वह हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म धुरंधर: द रिवेंज के स्पेशल शो में शामिल होते दिख रहे हैं.
दावा : ‘Courageous’ नाम के एक X (पहले ट्विटर) प्रीमियम यूज़र ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'योगी आदित्यनाथ ने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का स्पेशल शो देखा!! लिबरल्स के लिए एक और बर्नोल मोमेंट, उन्हें अब और जोर से रोने का एक और कारण मिल गया.' (कैप्शन का हिंदी में अनुवाद)
हमने यह कैसे पता लगाया? : वीडियो के अलग-अलग फ्रेम निकालकर हमने उन्हें गूगल लेंस के जरिए सर्च किया. इससे हमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक YouTube चैनल पर अपलोड किया गया एक वीडियो मिला, जिसमें इसी तरह के विजुअल थे.
वायरल क्लिप में की तरह ही बीजेपी नेता रवि किशन समेत वही लोग इस वीडियो में बैकग्राउंड में नजर आते हैं.
न्यूज़ रिपोर्ट: The Statesman में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई के राजभवन में उस समय के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी.
इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद थे.
महाराष्ट्र के राज्यपाल के आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल से भी 4 जनवरी 2023 को इस बैठक की तस्वीरें साझा की गई थीं.
तस्वीरों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वायरल वीडियो में दिख रहे वही लोग उसी तरह के कपड़ों में इस बैठक में मौजूद थे.
निष्कर्ष : साफ है कि वायरल वीडियो पुराना है. ये दावा गलत है कि ये वीडियो धुरंधर फिल्म देखने गए योगी आदित्यनाथ का है.
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