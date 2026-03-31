Dhurandhar फिल्म देखने गए योगी आदित्यनाथ का नहीं ये वीडियो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें वह हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म धुरंधर: द रिवेंज के स्पेशल शो में शामिल होते दिख रहे हैं.

दावा : ‘Courageous’ नाम के एक X (पहले ट्विटर) प्रीमियम यूज़र ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'योगी आदित्यनाथ ने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का स्पेशल शो देखा!! लिबरल्स के लिए एक और बर्नोल मोमेंट, उन्हें अब और जोर से रोने का एक और कारण मिल गया.' (कैप्शन का हिंदी में अनुवाद)