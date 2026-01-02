ADVERTISEMENTREMOVE AD

पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग करते CM योगी के वीडियो का सच

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बात करते योगी आदित्यनाथ के वीडियो का ऑडियो एडिट किया गया है.

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर बात करते दिख रहे हैं. वीडियो में योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग भी करते दिख रहे हैं.

वीडियो में क्या है ? : वायरल वीडियो में योगी आदित्यनाथ कहते दिख रहे हैं 'अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता तो इस तरीके से हिंदुओं को नहीं जलाया गया होता और अगर ऐसा करता तो उसकी क्या दुर्गति होती ये वो भी जानता है. प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आप बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए. हम धर्म सैनिक अपने धर्म युद्ध से बांग्लादेश को वापस अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे. ये सब पाकिस्तान का मुल्ला आसिम मुनीर करवा रहा है जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा तब तक भारत संकट में है हमारा आदेश है कि आसिम मुनीर को किसी भी तरह से हानि भी जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी औकात में रहेगा.'

क्या ये सच है ? : ये सच है कि बीते दिनों सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया. उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र अपने भाषण में किया. लेकिन, इस दौरान कहीं भी योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग नहीं की. इस ऑडियो को एडिटिंग के जरिए वीडियो में जोड़ा गया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर समझा जा सकता है कि ऑडियो योगी आदित्यनाथ के बोलों से मेल नहीं खा रहा. यानी कि वीडियो में लिप सिंक सही नहीं है. यहां से ये शक पैदा हुआ कि वीडियो का ऑडियो एडिटेड हो सकता है.

वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें योगी आदित्यनाथ का 25 दिसंबर 2025 का भाषण मिला. ये भाषण योगी ने उत्तरप्रदेश विधानसभा में दिया था. इस भाषण में सीएम योगी को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए सुना जा सकता है.

  • वीडियो में 1:00:00 समय पर योगी आदित्यनाथ विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि वो बांग्लादेश में हुई दलित युवक की हत्या पर चुप हैं.

  • 1:00:50 समय पर वही हिस्सा शुरू होता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां योगी कहते हैं ''अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो इस तरह हिंदू नहीं जलाया जाता''.

  • पर जैसा कि वायरल वीडियो में होता है, इस असली भाषण में कहीं भी योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को न तो जिम्मेदार ठहराया, न ही इस्तीफे की मांग की.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

निष्कर्ष : योगी आदित्यनाथ के भाषण के ऑडियो से छेड़छाड़ कर, ये गलत दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से इस्तीफा देने की मांग की.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Narendra Modi   Yogi Adityanath 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×