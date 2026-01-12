10 हजार कैश और 10 लाख के ट्रांजेक्शन पर 85% टैक्स का दावा फेक है

सरकारी नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपने घर में कितनी भी राशि का कैश रख सकता है, बशर्ते वह जरूरत पड़ने पर यह पता सके कि वो पैसा उसके पास कहां से आया. टैक्स कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि घर में कैश रखने की कोई तय सीमा है.

ऐसे मामलों में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 68, 69, 69A के तहत उस रकम को आय में जोड़कर टैक्स लगाया जाता है और फिर उस पर भारी टैक्स व जुर्माना भी लगाया जा सकता है.