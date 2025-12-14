ADVERTISEMENTREMOVE AD

प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन से जुड़ा ये वायरल लिंक फेक है

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन होता है

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पोस्ट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojna) का लाभ मिलेगा.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां, यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : वायरल पोस्ट में दिया गया लिंक आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए सही लिंक नहीं है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल पोस्ट में दिया गया लिंक किसी सरकारी वेबसाइट का नहीं, क्योंकि इसके आखिर में gov.in नहीं है.

  • ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर हर तरह की जानकारी ली जा सकती है.

  • वहीं शहरी इलाके में योजना का लाभ लेने के लिए ये आधिकारिक सरकारी वेबसाइट है.

  • लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए “Citizen Assessment” सेक्शन में आधार सत्यापन के जरिए फॉर्म भर सकते हैं.

  • ऑफलाइन आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या स्थानीय शहरी/ग्रामीण निकायों के माध्यम से किया जा सकता है.

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के नाम पर फेक लिंक शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

