धूप में सिलेंडर फटने का ये वीडियो असली नहीं AI से बना है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक शख्स बाइक पर बैठकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा है. कुछ ही देर बाद बाइक पर रखे सिलेंडर में धमाका हो जाता है. वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सिलेंडर धूप की वजह से फटा है.