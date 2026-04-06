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अस्पताल में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे पीएम की ये फोटो असली नहीं

ये फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई गई है

खुशी महरोत्रा
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वेबकूफ
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई दिखाई दे रही हैं. फोटो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनिया गांधी को 24 मार्च को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी बीच ये फोटो वायरल है.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या दावा सही है ? : नहीं, यह दावा गलत है क्योंकि यह तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाई गई है.

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हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : सबसे पहले, हमने वायरल फोटो को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया, लेकिन हमें इस दावे को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सोर्स नहीं मिला.

इसके बाद हमने खबरों की जांच की कि क्या पीएम मोदी अस्पताल में सोनिया गांधी से मिलने गए थे? लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए कोई भी खबर हमें नहीं मिली.

हमने जब वायरल तस्वीर को ध्यान से देखा तो पाया कि फोटो में सोनिया गांधी का अंगूठा दिखाई नहीं दे रहा था. इसके अलावा, तस्वीर का टेक्सचर बहुत स्मूद लग रहा था, जिससे शक पैदा होता है कि ये AI से बनी हो सकती है.

इसके बाद, हमने इस तस्वीर को AI-डिटेक्शन टूल Hive Moderation पर चेक किया, सामने आया कि इसके AI से बने होने की संभावना 99.99% है.

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निष्कर्ष: पीएम मोदी के अस्पताल में श्रीमती गांधी से मिलने की दिख रही वायरल फोटो AI से बनाई गई है और असली नहीं है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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Topics:  Narendra Modi   Sonia Gandhi 

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