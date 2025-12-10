आधार कार्ड से 1 तोला सोना मुफ्त मिलने का दावा सच नहीं

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) कहते दिख रहे हैं कि आधार कार्ड पर 1 तोला सोना मुफ्त मिलेगा. वो आगे कहते हैं कि शर्त ये है कि आपके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए.
इसके बाद वीडियो में एक शख्स दावा करता है कि उसे भी 1 तोला सोना आधार कार्ड के जरिए मिल चुका है. आगे ये शख्स कहता है कि अगर आपकी आय 1 लाख रुपए से कम है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं. आगे एक ऐप डाउनलोड करने को और फॉर्म भरने को कहा जाता है. बताया गया है कि APP का लिंक बायो में है.
क्या ये सच है ? : नहीं, भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की है, जिसमें आधार कार्ड के जरिए 1 तोला सोना दिया जा रहा हो. प्रधानमंत्री ने भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, वायरल वीडियो में ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने सबसे पहले वायरल वीडियो में दिए गए पीएम मोदी के भाषण के हिस्से को चेक करना शुरू किया. हमें प्रधानमंत्री का 24 फरवरी 2019 को दिया गया भाषण मिला. वीडियो में प्रधानमंत्री उन्हीं कपड़ों में हैं, जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाया गया है.
ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की थी.
इस भाषण में कहीं भी प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं किया, जिसमें आधार कार्ड के जरिए लोगों को 1 तोला सोना दिया जाएगा.
भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर भी हमने चेक किया. 1 तोला सोने से जुड़ी किसी योजना की जानकारी हमें नहीं मिली.
भारत सरकार की न्यूज एजेंसी PIB की तरफ से भी जारी की गई ऐसी कोई रिलीज हमें नहीं मिली.
निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड के जरिए 1 तोला सोना मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)