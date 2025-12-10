आधार कार्ड से 1 तोला सोना मुफ्त मिलने का दावा सच नहीं

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) कहते दिख रहे हैं कि आधार कार्ड पर 1 तोला सोना मुफ्त मिलेगा. वो आगे कहते हैं कि शर्त ये है कि आपके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए.

इसके बाद वीडियो में एक शख्स दावा करता है कि उसे भी 1 तोला सोना आधार कार्ड के जरिए मिल चुका है. आगे ये शख्स कहता है कि अगर आपकी आय 1 लाख रुपए से कम है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं. आगे एक ऐप डाउनलोड करने को और फॉर्म भरने को कहा जाता है. बताया गया है कि APP का लिंक बायो में है.