CJP प्रदर्शन का नहीं पुलिस पर आंसू गैस का गोला फेकते प्रदर्शनकारी का वीडियो

क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर पर जून-जुलाई 2026 के बीच हुए प्रदर्शन का नहीं, बल्कि नेपाल में हुए GenZ आंदोलन के वक्त से इंटरनेट पर है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें Sourav Shreshtha नाम के यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो मिला. ये वीडियो 28 सितंबर 2025 को अपलोड किया गया था. जाहिर है इसका 2026 के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है.