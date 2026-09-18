ADVERTISEMENTREMOVE AD

मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पीते बछड़े का ये वीडियो असली नहीं AI से बना है

AI से बने वीडियो को असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है

टीम वेबकूफ
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बछड़ा गाय की मूर्ति के पास खड़ा होकर दूध पीने का प्रयास करता दिख रहा है. सोशल मीडिया के अलावा कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे असली घटना का बताकर शेयर किया गया.

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में भी इस वीडियो से जुड़े विजुअल शेयर किए गए.

सोशल मीडिया पर भी वीडियो को इसी दावे से शेयर किया गया.

वायरल वीडियो को हमने गूगल लेंस के जरिए सर्च किया, इसका एक और वर्जन हमें मिला, जिसमें गाय का सिर हिलता दिख रहा है.

इस वर्जन को हमने AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया, टूल ने इसके AI से बने होने की 99% संभावना जताई.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बछड़े का वीडियो असली नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Rahul Gandhi 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×