राजदीप सरदेसाई को फटकार लगाती रानी मुखर्जी के वीडियो का सच ये रहा

एक्टर रानी मुखर्जी और पत्रकार राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि एक इंटरव्यू के दौरान सरदेसाई के सवाल से नाराज हो कर रानी मुखर्जी ने उन्हें फटकार लगाई.
क्या है दावा ? : वीडियो शेयर करने वालों ने दावा किया है कि सरदेसाई ने मुखर्जी से कहा कि वो शादी के बाद "काफी मोटी" हो गई हैं. इसपर, एक्टर ने सरदेसाई को डांटा और उन्हें चुपचाप बैठ जाने के लिए कहा.
यूजर्स ने ये भी दावा किया है कि ओरिजिनल इंटरव्यू से इस हिस्से को हटा दिया गया है.
क्या हैं फैक्ट्स?: ये वीडियो मुंबई में हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 का है. इस दौरान राजदीप सरदेसाई एक गुंडे होने की एक्टिंग कर रहे थे, और रानी मुखर्जी को मर्दानी फिल्म से उनकी एक्टिंग करने के लिए कहा गया था. इससे ये दावा झूठा साबित होता है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया?: हमने "रानी मुखर्जी राजदीप सरदेसाई" जैसे कीवर्ड से यूट्यूब पर सर्च किया, जिससे हमें इंडिया टुडे के आधिकारिक चैनल पर ये पूरा वीडियो मिला.
इस वीडियो को 3 अक्टूबर को इस टाइटल के साथ शेयर किया गया था, "नेशनल अवॉर्ड और मर्दानी के रियल-लाइफ हीरो पर रानी मुखर्जी । इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 मुंबई."
इसमें देखा जा सकता है कि रानी मुखर्जी अपने सफर, फिल्मों और हाल ही में मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म के लिए मिले नेशनल अवॉर्ड पर बात कर रही हैं.
इसके बाद वो अपनी फिल्म सीरीज, मर्दानी पर बात करती हैं, जिसमें वो एक पुलिस अफसर के किरदार में हैं. इस दौरान, पैनल में उनके साथ पूर्व आईपीएस अफसर मीरान चड्ढा बोरवंकर भी शामिल होती हैं.
वीडियो में 32:11 मिनट पर, राजदीप सरदेसाई, रानी मुखर्जी से पूछते हैं कि क्या वो मर्दानी फिल्म से एक सीन की एक्टिंग करना चाहेंगी.
इसके बाद वो गुंडा बनने की एक्टिंग करते हैं, जिसे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है
इसी मौके पर रानी मुखर्जी को चिल्लाते हुए और राजदीप सरदेसाई को चुपचाप बैठने के लिए बोलते हुए देखा जा सकता है. इस सीन के बाद, ऑडियंस रानी मुखर्जी की तारीउ में तालियां बजाती दिखती है.
निष्कर्ष: इससे साफ होता है कि रानी मुखर्जी अपनी एक फिल्म की एक्टिंग कर रही थीं, न कि राजदीप सरदेसाई पर भड़क रही थीं.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)