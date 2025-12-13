लाडली बेटी योजना 2025 को लेकर हो रहे भ्रामक दावों का सच

क्या ये दावा सच है ? : जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया गया है, साल 2025 में लाडली बेटी योजना नाम से कोई नई योजना नहीं आई है. केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में इस नाम से ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है.

जम्मू-कश्मीर में इस नाम की एक योजना है, जिसके जरिए सरकार लड़कियों की उम्र 21 वर्ष होने तक उनके खाते में 1000 रुपए प्रतिमाह जमा करती है. 21 वर्ष की उम्र पूरी होने पर युवती को ये जमा किया हुआ पैसा दिया जाता है. पर ये योजना 2025 में शुरू नहीं हुई है, 2015 से चल रही है.

वायरल पोस्ट के साथ जो लिंक दिए गए हैं, वो किसी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से जुड़े लिंक नहीं हैं.