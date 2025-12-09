रवीना टंडन की बेटी के 'वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025' जीतने के दावे का सच

क्योंकि इस वीडियो में न्यूज एजेंसी ANI का लोगो था, हमने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ओरिजिनल वीडियो को ढूंढने की कोशिश की.

ANI ने 16 सितंबर को अपने X अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया था, जिसमें नूपुर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर बात कर रही हैं. वो कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप में वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगी.