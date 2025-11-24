बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस महिला प्रत्याशी को नहीं मिले 0 वोट

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक महिला मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी को एक भी वोट न मिले?

दावा : वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि ये बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) की एक लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याषी हैं, जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला.