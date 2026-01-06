ADVERTISEMENTREMOVE AD

बांग्लादेश में हिंदू शख्स पर हमले का नहीं है ये वीडियो

पंजाब के टांडा उड़मुड़ रेलवे स्टेशन पर बच्चों को अगवा करने के शक में एक शख्स पर हमले का है वीडियो

ऐश्वर्या वर्मा
Published
वेबकूफ
भगवा कपड़े पहने एक शख्स पर कुछ लोगों के हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो के साथ कैप्शन में कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश में हिंदुओं की खराब हालात को दिखाता है.

दावा: ये वीडियो बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स की लिंचिंग की घटना के बाद शेयर किया जा रहा है. वीडियो शेयर करने वालों ने दावा किया है कि ये वहां एक और हिंदू शख्स पर हुए हमले को दिखाता है.

ये पोस्ट फेसबुक पर वायरल है.

(इसी तरह के दावे कर रहे दूसरे पोस्ट के आर्काइव्स को यहांयहांयहां और यहां देखा जा सकता है.)

लेकिन...? : ये दावा गलत है, क्योंकि ये वीडियो भारत के पंजाब से है, न कि बांग्लादेश से.

ये वीडियो टांडा उड़मुड़ रेलवे स्टेशन पर एक शख्स पर हुए हमले का है. बच्चों को अगवा करने के शक में लोगों ने एक शख्स पर हमला कर दिया था.

हमें कैसे मालूम चला सच ? : वायरल दावे में हमें बांग्लादेशी फैक्ट-चेकर शोहनूर रहमान का एक कमेंट मिला, जिन्होंने इस दावे को खारिज किया है.

  • इंस्टाग्राम वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये वीडियो पंजाब का है, न कि बांग्लादेश का.

  • इस स्क्रीनशॉट के जरिये हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला, जिसने ओरिजिनल वीडियो शेयर किया था. 21 दिसंबर 2025 को शेयर किए गए इस वीडियो में कहा गया है कि ये टांडा रेलवे स्टेशन पर "बच्चा चोर बाबा" का है.

  • यूजर अरिजीत सागर ने इस घटना के और वीडियो शेयर किए हैं,जिन्हें यहांयहां और यहां देखा जा सकता है.

  • वायरल वीडियो की तुलना गूगल मैप्स पर पंजाब के टांडा उड़मुड़ रेलवे स्टेशन से करने पर, हम ये पुष्टि कर पाए कि वीडियो पंजाब का ही है.

  • इंस्टाग्राम पर शेयर हुए वीडियो पर हमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (GIC Re) का लोगो दिखा, जो कि भारत में ही काम करता है.

  • इसके अलावा, हमें बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के आधिकारिक अकाउंट से शेयर हुआ एक पोस्ट भी मिला, जिसमें इस दावे को खारिज किया गया है.

निष्कर्ष: पंजाब के टांडा उड़मुड़ रेलवे स्टेशन का वीडियो इस गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये वीडियो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का है.

(अभिषेक और अभिलाष मलिक के इनपुट्स के साथ)

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Bangladesh 

Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
