विजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हुए पुलिसकर्मियों को नहीं किया ससपेंड

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने तीन IPS (इंडियन पुलिस सर्विस) अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. इन अधिकारियों को 23 मई को कोयंबटूर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंसते हुए देखा गया था.

पोस्ट में क्या कहा गया है ?: इस पोस्ट को शेयर कर लिखा जा रहा है कि, "5 दिन पहले Coimbatore में एक दस साल की बच्ची का रेप और फिर मर्डर हुआ था. घटना की ब्रीफिंग के लिए रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन IPS अफसरों को सबने हंसते देखा. सबको बुरा लगा.पर विजय ने इस मामले में तमाशाबीन ना बनकर अपना फर्ज निभाते हुए तीनों IPS अफसर को ससपेंड किया है और साथ ही साथ परिवार वालों से इस घटना के लिए माफी भी मांगी है. हंसने वालों में एक महिला IG और दो DIG शामिल थे."