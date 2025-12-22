छात्रों की आत्महत्याओं में 2019 के बाद 34% बढ़ोतरी, संस्थागत सहयोग की मांग तेज

'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने एक व्यक्ति की सच्ची कहानी छापी थी, जिसने 2018 में अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर (क्राइसिस) में ऑनलाइन मौजूद कई सुसाइड-प्रिवेंशन हेल्पलाइन पर कॉल किया, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली. इस स्थिति की हकीकत जानने के लिए जब उस अखबार ने खुद पहले 20 हेल्पलाइन नंबरों पर फोन किया, तो सच्चाई बहुत डरावनी निकली: ज्यादातर कॉल उठाए ही नहीं गए, कुछ नंबर बंद थे और सिर्फ तीन नंबरों पर फोन उठा.

बोरदोलोई ने कहा, "किसी संकट की घड़ी में सुसाइड-प्रिवेंशन हेल्पलाइन बहुत कारगर साबित होती हैं. ये हमदर्दी भरी और भरोसेमंद बातचीत के जरिए सुसाइड के ख्यालों, जल्दबाजी में उठाए जाने वाले कदमों और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को कम करने में मदद करती हैं. लेकिन, इनकी सफलता इस बात पर टिकी है कि वहां काम करने वाला स्टाफ संवेदनशील हो, उन्हें मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार (psychological first-aid) का सही तरीका पता हो, उनकी शिफ्ट छोटी हो, उन पर सही निगरानी रखी जाए और वे भारत की अलग-अलग भाषाओं में बात करने में सक्षम हों."

