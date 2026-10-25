फ्रांस में लूट का सामान बेचने का नहीं यह वीडियो स्पेन के मैड्रिड का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में प्रदर्शनकारियों द्वारा दुकानों से लूटा गया लग्जरी सामान सड़कों पर बेचा जा रहा है.
यह वीडियो फ्रांस में चल रहे उन विरोध प्रदर्शनों के बीच वायरल हुआ है, जो सितंबर 2026 के आखिर में शुरू हुए थे. इन प्रदर्शनों की शुरुआत छात्रों ने स्कूलों की खराब स्थिति की वजह से की थी, जिसमें शिक्षकों की कमी और बेहद खराब सुविधाओं का मुद्दा भी शामिल हैं.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो हाल के विरोध-प्रदर्शनों का नहीं है बल्कि स्पेन के मैड्रिड में ग्रैन विया (Gran Via) का है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ?: हमने गूगल लेंस का इस्तेमाल करके वीडियो पर 'रिवर्स इमेज सर्च' का इस्तेमाल किया, जिससे हमें X (ट्विटर) पर डाली गई यह पोस्ट मिली, जिसमें वायरल वीडियो से मेल खाते हुए दृश्य थे.
को पोस्ट किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "मैड्रिड में सड़क किनारे सामान बेचने वालों ने रस्सियों पर टंगे कैनवस कवर पर अपना सामान सजा रखा था, ताकि पुलिस की छापेमारी के दौरान वे जल्दी से अपना सामान समेटकर भाग सकें."
हमने देखा कि इस वीडियो में दिख रही एक बस पर 'मैड्रिड' लिखा हुआ था.
इस वीडियो में हमें सबवे के पास एक बोर्ड भी दिखा, जिस पर 'Gran Via' लिखा है.
हम Google Maps पर इस लोकेशन का पता लगाने में कामयाब रहे और इससे यह भी पुष्टि हो गई कि यह वीडियो में दिख रहे दृश्यों से मेल खाती है.
निष्कर्ष: स्पेन के मैड्रिड की ग्रैन विया (Gran Via) की सड़क पर बिक रहे सामान के वीडियो को फ्रांस का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
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