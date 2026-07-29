सोनम वांगचुक के समर्थन में निकली बाइक रैली का नहीं है यह वायरल वीडियो

25 जुलाई को पूर्व सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन खत्म हो चुका है. सोशल मीडिया पर अब भी प्रदर्शन से जुड़ी अफवाहों का सिलसिला जारी है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाइक रैली के रूप में बड़ी संख्या में लोगों को गाड़ियों पर नीले झंडे लगाकर जाते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन डिटेन किए जाने के बाद, दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे हैं.