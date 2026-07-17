श्रीगंगानगर रेप केस: आरोपियों की चौराहे पर फांसी का दावा सच नहीं

जून 2026 में सहेली से मिलकर लौट रही एक 13 साल की मासूम बच्ची को एक ई-रिक्शा चालक ने बहला-फुसलाकर होटलों के मालिकों और मैनेजरों के हवाले कर दिया था. बच्ची को करीब 5 दिनों तक अलग-अलग होटलों में बंधक बनाकर रखा गया. पुलिस जांच के मुताबिक, इस दौरान 30 से अधिक लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसे जबरन नशीला पदार्थ या शराब पिलाई जाती थी. 22-23 जून को पुलिस ने बच्ची को रेस्क्यू किया.

पुलिस ने इस मामले में स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. अब तक 18 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें होटल मालिक, मैनेजर और दुष्कर्म के आरोपी शामिल हैं. बाकी बचे आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.