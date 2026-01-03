ADVERTISEMENTREMOVE AD

बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर संजय दत्त ने नहीं दिया ये बयान

संजय दत्त के 8 साल पुराने वीडियो में फेक ऑडियो जोड़कर ये गलत दावा किया जा रहा है

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
story-hero-img
सोशल मीडिया पर एक्टर संजय दत्त का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो बांग्लादेश में हाल में हुई हिंदू युवक की हत्या को लेकर प्रतिक्रिया देते दिख रहे हैं. वीडियो में संजय दत्त कहते दिख रहे हैं कि युवक ने इस्लाम धर्म के नबी का अपमान किया था इसलिए जो हुआ सही हुआ.

यहां बता दें कि बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में 18 दिसंबर 2025 को 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. वीडियो को इसी घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

क्या ये सच है ? : नहीं, संजय दत्त ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. उनके 8 साल पुराने वीडियो में एडिटिंग के जरिए ऑडियो जोड़ा गया है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें यूट्यूब चैनल Movie Talkies पर संजय दत्त का एक इंटरव्यू मिला.

वायरल वीडियो को 2017 के इस इंटरव्यू से मिलाने पर साफ हो रहा है कि इसी के विजुअल्स का वायरल वीडियो में इस्तेमाल किया गया है.

जाहिर है ये वीडियो 8 साल पुराना है तो इसका साल 2025 में हुई हिंसा की घटना से कोई संबंध नहीं है. इस पूरे इंटरव्यू को हमने सुना, इसमें कहीं भी किसी सांप्रदायिक हिंसा को लेकर न कोई सवाल पूछा गया, न ही संजय दत्त ने इस मुद्दे पर कुछ कहा.

हमें संजय दत्त का हाल का ऐसा कोई बयान नहीं मिला, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर प्रतिक्रिया दी हो.

निष्कर्ष : संजय दत्त का एडिटेड वीडियो इस गलत दावे से शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हालिया हत्या को जस्टिफाई किया.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Sanjay Dutt   Bangladesh 

