बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर संजय दत्त ने नहीं दिया ये बयान

सोशल मीडिया पर एक्टर संजय दत्त का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो बांग्लादेश में हाल में हुई हिंदू युवक की हत्या को लेकर प्रतिक्रिया देते दिख रहे हैं. वीडियो में संजय दत्त कहते दिख रहे हैं कि युवक ने इस्लाम धर्म के नबी का अपमान किया था इसलिए जो हुआ सही हुआ.

यहां बता दें कि बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में 18 दिसंबर 2025 को 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. वीडियो को इसी घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.