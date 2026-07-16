MP: बस में महिला से छेड़छाड़ की घटना का वीडियो फर्जी दावों के साथ वायरल

मध्य प्रदेश के सागर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बस में एक युवक को एक महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील इशारे करते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस वीडियो को साम्प्रदायिक दावों के शेयर कर दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला शख्स मुस्लिम समुदाय से है.