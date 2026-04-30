हनुमान चालीसा पढ़तीं सायनी घोष का अधूरा वीडियो भ्रामक दावों के साथ वायरल

निष्कर्ष: वायरल वीडियो को इस तरह से काटा-छांटा गया है कि यह भ्रामक हो जाता है और इसके साथ यह झूठा दावा किया गया कि सायनी घोष ने पश्चिम बंगाल में चुनावों के दूसरे चरण के दौरान हिंदू मतदाताओं को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया था.