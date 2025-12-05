ADVERTISEMENTREMOVE AD

रूस ने नहीं की दुनिया भर में मुफ्त कैंसर वैक्सीन देने की घोषणा

रूसी अधिकारी ने वैक्सीन कोटा सिस्टम के तहत रूसी नागरिकों को मुफ्त देने की बात कही है, दुनिया भर को नहीं

सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि रूस (Russia) ने ये घोषणा की है कि वो दुनिया भर के मरीजों को कैंसर की मुफ्त वैक्सीन (Cancer Vaccine) उपलब्ध कराएगा.

क्या ये सच है ? : नहीं, रूस ने रूसी नागरिकों को कैंसर की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने की बात जरूर कही है. लेकिन, दुनिया भर को वैक्सीन देने की कोई घोषणा नहीं की गई है.

रूस में कैंसर की वैक्सीन फिलहाल मरीजों को नहीं दी जा रही है. क्योंकि वो जरूरी ट्रायल अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिनके बाद कोई वैक्सीन मरीजों को दी जा सकती है.

कैंसर वैक्सीन : रूसी mRNA/ऑन्कोलिटिक कैंसर वैक्सीन ‘एंटेरोमिक्स’ के प्री-क्लीनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं. अब ये प्रक्रिया शुरुआती मानवीय परीक्षण (फेज-I) में प्रवेश कर चुकी है. ट्रायल की प्र्किया पूरी होने के बाद ये वैक्सीन मरीजों को दी जा सकेगी, जो कि अभी नहीं हुए हैं.

रूस दो प्रकार की कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने पर काम कर रहा है, जिनमें से एक एंटेरोमिक्स है, यह ऑन्कोलिटिक वायरस पर आधारित वैक्सीन है. इस वैक्सीन को नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ रेडियोलॉजी और एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलेक्युलर बायोलॉजी मिलकर विकसित कर रहे हैं.

एक अन्य mRNA-आधारित कैंसर वैक्सीन रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के गामालेया रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित की जा रही है.

वैक्सीन मुफ्त मिलेगी ? : रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य ऑन्कोलॉजिस्ट और नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ रेडियोलॉजी के निदेशक आंद्रेई काप्रिन ने रूसी न्यूज एजेंसी Interfax से बातचीत में बताया कि, कैंसर वैक्सीन भविष्य में रूसी मरीजों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और इसे कोटा प्रणाली के तहत दिया जाएगा. हालांकि, दुनिया भर में उपलब्ध कराए जाने को लेकर उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया.

ऐसी कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली, जिसमें रूसी सरकार की तरफ से वैक्सीन दुनिया भर में उपलब्ध कराए जाने की कोई बात कही हो.

निष्कर्ष : ये दावा सच नहीं है कि रूस ने कैंसर वैक्सीन दुनिया भर के मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराने की घोषणा की है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Cancer   Vladimir Putin 

