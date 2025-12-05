रूस ने नहीं की दुनिया भर में मुफ्त कैंसर वैक्सीन देने की घोषणा

कैंसर वैक्सीन : रूसी mRNA/ऑन्कोलिटिक कैंसर वैक्सीन ‘एंटेरोमिक्स’ के प्री-क्लीनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं. अब ये प्रक्रिया शुरुआती मानवीय परीक्षण (फेज-I) में प्रवेश कर चुकी है. ट्रायल की प्र्किया पूरी होने के बाद ये वैक्सीन मरीजों को दी जा सकेगी, जो कि अभी नहीं हुए हैं.

रूस दो प्रकार की कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने पर काम कर रहा है, जिनमें से एक एंटेरोमिक्स है, यह ऑन्कोलिटिक वायरस पर आधारित वैक्सीन है. इस वैक्सीन को नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ रेडियोलॉजी और एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलेक्युलर बायोलॉजी मिलकर विकसित कर रहे हैं.

एक अन्य mRNA-आधारित कैंसर वैक्सीन रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के गामालेया रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित की जा रही है.