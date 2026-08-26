रामदेव ने नहीं मांगी कांग्रेस की आलोचना करने पर माफी, वायरल बयान फेक है

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल पोस्ट में NBT (नवभारत टाइम्स का लोगो लगा हुआ है), NBT के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें रामदेव का ऐसा कोई बयान नहीं मिला.

हमने रामदेव के अन्य बयान भी देखे, खासकर वो बयान जिसमें उन्होंने विपक्ष या कांग्रेस को लेकर कोई टिप्पणी की हो. हमें 16 अगस्त 2026 को मीडिया में आया उनका एक बयान मिला. पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए रामदेव विपक्ष पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि ''कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कब मौका मिले और कब वो झट से प्रधानमंत्री बन जाएं.'' इस बयान में रामदेव ने आगे कहा.