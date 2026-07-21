इंदिरा आवास योजना में पैसे मिलने का ये दावा झूठा है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि, "पीएम मोदी ने इंदिरा आवास योजना के तहत अपने नाम लिखवाने वाले लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी हैं, जिसने भी इसमें अपना नाम लिखवाया था उन सभी के खाते में बहुत जल्द मोदी जी पैसे भेजने वाले हैं."