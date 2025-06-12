पीएम मोदी ने की अडानी के खिलाफ केस वापस लेने की मांग? नहीं, ये ग्राफिक फेक है

डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म बोलता हिंदुस्तान के बताए जा रहे एक ग्राफिक को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बदले में बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की थी.
ग्राफिक में क्या है ? : इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया है, "युद्ध विराम के बदले में अडानी के खिलाफ सभी मामले और गिरफ्तारी वारंट वापस लेने की मांग की गई थी."
सच क्या है ? : वायरल ग्राफिक के साथ छेड़छाड़ की गई है. ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस दावे को साबित कर सके कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया?: हमने बोलता हिंदुस्तान का आधिकारिक फेसबुक पेज चेक किया, जहां हमें 12 मई को अपलोड हुआ ऐसा ही एक ग्राफिक मिला.
इसके कैप्शन में लिखा था, "मैंने भारत-पाकिस्तान को धमकाकर कहा अगर तुम जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार बंद कर दूंगा : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप"
विजुअल्स की तुलना: हमने वायरल ग्राफिक की तुलना बोलता हिंदुस्तान के ग्राफिक से की और पाया कि वायरल ग्राफिक के साथ छेड़छाड़ की गई है.
बोलता हिंदुस्तान ने क्या कहा ? : मीडिया प्लेटफॉर्म ने 14 मई को सफाई जारी कर कहा कि वायरल ग्राफिक फेक है.
स्पष्टीकरण में कहा गया है, "हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हिंदुस्तान के सभी रीडर्स को बताना चाहते हैं कि इस फेक पोस्टर से हमारा कोई संबंध नहीं है. बोलता हिंदुस्तान ने ऐसा कोई भी कोट कार्ड किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया है."
निष्कर्ष: इससे साफ होता है कि वायरल ग्राफिक फेक है और इसे गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.
