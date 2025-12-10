ADVERTISEMENTREMOVE AD

मंदिर में खड़े रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये तस्वीरें असली नहीं

तस्वीरों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में खड़े दिख रहे हैं

सिद्धार्थ सराठे
story-hero-img
सोशल मीडिया पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हैं. इन तस्वीरों तीनों मंदिर प्रांगण में दिख रहे हैं.

(स्क्रीनशॉट देखने के लिए दाईं और स्वाइप करें)

  • पोस्ट का अर्काइव

    सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

क्या ये सच है ? : वायरल हो रही रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये तस्वीरें असली नहीं बल्कि AI से बनाई गई हैं.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल तस्वीरों को ध्यान से देखने पर इनमें से कुछ में हमें नीचे की तरफ Google Gemini का लोगो दिखा.

Google Gemini एक AI मॉडल है. इसमें इमेज जनरेशन फीचर भी है, जिससे Prompt फोटो या वीडियो क्रिएट किया जा सकता है. ऐसा विजुअल भी, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं. यहां से हमें ये संभावना नजर आई की तस्वीरें AI से बनी हो सकती हैं.

आगे हमने तस्वीरों को AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया. यहां से साफ हो गया कि तस्वीरें असली नहीं AI से ही बनी हैं.

(आगे की तस्वीरें देखने के लिए दाईं और स्वाइप करें)

  • Hive Moderation ने तस्वीरों के AI से बने होने की 99% संभावना बताई

    सोर्स : स्क्रीनशॉट/Hive Moderation

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत पहुंचे. हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि पुतिन भारत के उन प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंचे, जिनकी तस्वीरें वायरल हैं.

निष्कर्ष : मंदिर में खड़े दिख रहे व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें असली नहीं AI से बनी हैं.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Vladimir Putin 

