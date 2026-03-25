ADVERTISEMENTREMOVE AD

उत्तम नगर में बजरंग दल पर लाठीचार्ज का बताकर पुराना वीडियो वायरल

दावा है कि तरुण गौतम की मौत के बाद इकट्ठा हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज का है ये वीडियो

खुशी महरोत्रा
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें पुलिस लोगों पर लाठीचार्ज करती दिख रही है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली के उत्तम नगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का है, जो तरुण गौतम की मौत के बाद हुआ.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो का उत्तमनगर की घटना से कोई संबंध नहीं है. यह पुराना वीडियो राजस्थान के बारां का है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? :

  • वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर यही वीडियो हमें एक रिपोर्ट में मिला.

  • न्यूज प्लेटफॉर्म PUBLIC की रिपोर्ट के मुताबिक, 11 फरवरी को राजस्थान के बारां में पुलिस ने गौ-रक्षकों पर लाठीचार्ज किया था.

  • कीवर्ड सर्च में पत्रिका की एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया कि 9 फरवरी को अलग-अलग संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने बल प्रयोग किया.

  • सोशल मीडिया पर फरवरी महीने के कई पोस्ट भी हमें मिले, जिनमें इसी घटना का जिक्र है.

  • गूगल मैप्स पर प्रताप चौक की लोकेशन भी मिली, जहां वीडियो में दिख रहा पुलिस बूथ नजर आता है.

निष्कर्ष : राजस्थान के पुराने वीडियो को दिल्ली के उत्तम नगर का बताकर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Bajrang Dal 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×