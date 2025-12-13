इंडियो संकट से जोड़कर वायरल है एयरपोर्ट पर गरबा करते लोगों का पुराना वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग एयरपोर्ट पर गरबा करते दिख रहे हैं. वीडियो को हाल में चल रहे इंडिगो एयरलायंस के संकट से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को हाल में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी का सामना करना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई. समस्या के बाद DGCA ने इंडिगो से जवाब मांगा और संचालन में खामियों की जांच शुरू की.

दावा क्या है ? : वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि गोआ से सूरत जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसल होने के बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही गरबा करना शुरू कर दिया.