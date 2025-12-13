इंडियो संकट से जोड़कर वायरल है एयरपोर्ट पर गरबा करते लोगों का पुराना वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग एयरपोर्ट पर गरबा करते दिख रहे हैं. वीडियो को हाल में चल रहे इंडिगो एयरलायंस के संकट से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.
इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को हाल में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी का सामना करना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई. समस्या के बाद DGCA ने इंडिगो से जवाब मांगा और संचालन में खामियों की जांच शुरू की.
दावा क्या है ? : वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि गोआ से सूरत जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसल होने के बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही गरबा करना शुरू कर दिया.
सच क्या है ? : ये दावा भ्रामक है. वीडियो सितंबर 2025 का है, जहां गोआ से लौट रहे यात्री सूरत पहुंचने को लेकर काफी उत्सुक थे. क्योंकि इसी दौरान नवरात्रि का पर्व भी था. यात्रियों की फ्लाइट उस दौरान तकनीकी कारणों से समय पर नहीं निकल पाई थी.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने वायरल वीडियो के की-फ्रेम्स को गूगल पर रिवर्स सर्च किया.
हमें यही क्लिप NDTV के यूट्यूब चैनल पर मिली, इसे 30 सितंबर 2025 को अपलोड किया गया था.
कुछ कीवर्ड सर्च करने पर हमें न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं, ऐसी ही रिपोर्ट NDTV पर 30 सितंबर 2025 को छपी थी.
न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वीडियो में दिख रहे गोआ से लौट रहे यात्री सूरत में मनाए जाने वाले नवरात्रि गरबा उत्सव को लेकर बहुत उत्सुक थे.
इस दौरान फ्लाइट देरी से नहीं उड़ी, तो यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही गरबा करना शुरू कर दिया.
ये वीडियो इंडिगो एयरलाइंस के दिसंबर 2025 में चल रहे संकट से 2 महीने पहले का है.
निष्कर्ष : 2 महीने पुराने वीडियो को हाल में चल रहे इंडियो एयरलाइंस के संकट से जोड़कर भ्रामक दावे से शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)