धर्मेन्द्र की अंतिम यात्रा का बताकर वायरल हो रहे वीडियो का सच

अब हमने मीडिया रिपोर्ट्स में आए जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा के विजुअल्स देखने शुरू किए. जिनसे पुष्टि हो सके कि वायरल वीडियो कहां का है. बीबीसी की रिपोर्ट में हमें एक फोटो मिली. कैप्शन में बताया गया है कि फोटो 21 सितंबर में गुवाहाटी में जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़ की है. फोटो का सोर्स Getty Images को बताया गया है.