धर्मेन्द्र की अंतिम यात्रा का बताकर वायरल हो रहे वीडियो का सच

असल में वीडियो असम के मशहूर दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए आई भीड़ का है

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर दिवंगत हिंदी फिल्म एक्टर धर्मेन्द्र (Dharmendra) की अंतिम यात्रा का बताकर एक वीडियो वायरल है. वीडियो में लोगों के बड़े हुजूम को देखा जा सकता है.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : वीडियो का दिवंगत एक्टर धर्मेन्द्र की अंतिम यात्रा से कोई संबंध नहीं है. वीडियो असम के दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा का है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमें किसी भी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में या सोशल मीडिया सोर्स पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि धर्मेन्द्र की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम शामिल हुआ. बल्कि सच्चाई ये है कि धर्मेन्द्र की अंतिम यात्रा निकाली ही नहीं गई. उनके कई फेंस ने इस बात पर नाराजगी भी जताई, कि धर्मेन्द्र के अंतिम दर्शन करने का मौका आम लोगों को नहीं मिला.

  • वायरल वीडियो के शुरुआत में धर्मेन्द्र की फोटो सामने आती है. लेकिन वीडियो के अगले ही फ्रेम में जुबीन गर्ग का नाम लिखा हुआ है. यहां से हमें अंदाजा मिला कि ये वीडियो जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा का हो सकता है.

हमें 21 सितंबर 2025 के एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी यही वीडियो मिला. कैप्शन में वीडियो को जुबीन की अंतिम यात्रा का बताया गया है. धर्मेन्द्र की मृत्यू 24 नवंबर 2025 को हुई. तो जाहिर है वीडियो को धर्मेन्द्र की अंतिम यात्रा से कोई संबंध नहीं.

वीडियो में एक फ्रेम में जब हमने गाड़ी के आगे के हिस्से पर जूम किया, तो देखा कि एक तस्वीर लगी है. तस्वीर परफॉर्म करते हुए एक यंग आर्टिस्ट की है. यहां से इस बात की संभावना बढ़ गई की ये जुबीन गर्ग की ही शवयात्रा हो सकती है.

अब हमने मीडिया रिपोर्ट्स में आए जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा के विजुअल्स देखने शुरू किए. जिनसे पुष्टि हो सके कि वायरल वीडियो कहां का है. बीबीसी की रिपोर्ट में हमें एक फोटो मिली. कैप्शन में बताया गया है कि फोटो 21 सितंबर में गुवाहाटी में जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़ की है. फोटो का सोर्स Getty Images को बताया गया है.

इस तस्वीर में जो वाहन दिख रहा है, जिसपर आर्टिस्ट की फोटो है. ये वही वाहन है जो वायरल वीडियो में है. नीचे दोनों की तुलना देखी जा सकती है.

निष्कर्ष : धर्मेन्द्र की अंतिम यात्रा का बताकर वायरल हो रहा वीडियो असल में असम के सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़ का है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Dharmendra   Zubeen Garg 

