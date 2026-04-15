नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी से हुई मारपीट का नहीं ये वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना जैतपुर तिराहे के पास स्थित विक्की गुप्ता की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई. सुनील कुमार शुक्ला नाम का युवक नशे की हालत में दुकान में घुस गया और सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी. दुकानदार के विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए हंगामा किया, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और बुढार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.