इजरायल के तेल अवीव में ईरान के हमले का बताकर वायरल है पुराना वीडियो

कई अन्य न्यूज रिपोर्ट भी हमें मिलीं, जिससे पुष्टि होती है कि इटली के अरियानो इरपीनो में एक शादी समारोह के दौरान केक काटते समय बंद हॉल में आतिशबाजी जैसे इफेक्ट्स चलाए गए, जिससे सजावट में आग लग गई/ आग और धुआं तेजी से फैल गया, वहां करीब 200 लोग मौजूद थे. इस हादसे में दूल्हा समेत कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए, लेकिन बड़ा जान-माल का नुकसान टल गया.

पर इनमें से किसी भी रिपोर्ट में हमें वो विजुअल नहीं मिले, जो वायरल वीडियो से मेल खाते हों, तो जाहिर है ये पुष्टि नहीं हो सकि के ये वीडियो इटली में हुई आगजनी की घटना का है या नहीं.