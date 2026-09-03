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नेपाल में आई हालिया बाढ़ का बताकर वायरल है अरुणाचल प्रदेश का पुराना वीडियो

नेपाल में हुई घटना के 2 महीने पहले से ही ये वीडियो इंटरनेट पर है

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें भारी बाढ़ के बीच घर बहते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नेपाल में आई हालिया बाढ़ का है.

क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो नेपाल में आई बाढ़ का नहीं, 2 महीने पहले अरुणाचल प्रदेश में आई बाढ़ का है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें फेसबुक पेज Guwahati times का 25 जून 2026 का एक पोस्ट मिला. ये पोस्ट अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आई बाढ़ से जुड़ा था. पोस्ट में शेयर किए गए विजुअल वायरल वीडियो से मेल खा रहे थे.

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गूगल लेंस पर कुछ कीवर्ड्स के जरिए सर्च करने पर हमें न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का पोस्ट किया हुआ वीडियो मिला, जो पूरी तरह वायरल वीडियो से मेल खाता है. पोस्ट में बताया गया है कि ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का है.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अरुणाचल में आई बाढ़ के वक्त ये वीडियो शेयर किया था.

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निष्कर्ष : 2 महीने पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर नेपाल में आई हालिया बाढ़ का बताकर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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Topics:  Nepal 

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