नेपाल में आई हालिया बाढ़ का बताकर वायरल है अरुणाचल प्रदेश का पुराना वीडियो

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें फेसबुक पेज Guwahati times का 25 जून 2026 का एक पोस्ट मिला. ये पोस्ट अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आई बाढ़ से जुड़ा था. पोस्ट में शेयर किए गए विजुअल वायरल वीडियो से मेल खा रहे थे.