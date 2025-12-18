सऊदी अरब से शरण लेने पहुंचे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की नहीं ये तस्वीरें

रायटर्स पर 11 मई 2015 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 2,036 शरणार्थी मलेशिया और इंडोनेशिया के तटों पर पहुंचे. इनमें 463 रोहिंग्या और 555 बांग्लादेशी शामिल थे, जिन्हें मलेशियाई अधिकारियों ने हिरासत में लिया, जबकि लगभग 600 शरणार्थी इंडोनेशिया के आचे प्रांत में मछुआरों द्वारा बचाए गए. यह प्रवासी समूह म्यांमार और बांग्लादेश से निकले हुए थे, ईधन और खाने की कमी के बीच ये समुद्र में भटकते पाए गए. थाईलैंड सरकार ने मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिस कारण तस्करों ने इन्हें बीच समुद्र में छोड़ दिया, जिससे यह मानवीय संकट पैदा हुआ.