मुस्लिम शख्स ने हिंदू बनकर की महिला से शादी? स्क्रिप्टेड है वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने "अब्दुल" नाम के एक शख्स को पकड़ा है, जिसने "रवि" बनने का नाटक किया, झूठे तौर पर दावा किया कि वो तलाकशुदा है, और फिर उसने हिंदू महिला से कोर्ट मैरिज की.
क्या ये दावा सच है?: नहीं, ये दावा गलत है, क्योंकि ये वीडियो सच्ची घटना नहीं है. ये वीडियो स्क्रिप्टेड है.
हमें जांच में क्या मिला?: सबसे पहले, हमने वीडियो को अलग-अलग स्क्रीनशॉट्स में बांटा, और उनमें से कुछ पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया. इससे हमें Miss Neha Yadav नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिला, जिसे 6 दिसंबर को अपलोड किया गया था.
इस यूट्यूब वीडियो पर वायरल क्लिप वाला हिस्सा 5:38 मिनट पर देखा जा सकता है.
वीडियो के शुरुआत में हमें एक डिस्क्लेमर दिखता है, जिसमें लिखा है, "इस वीडियो को मिस नेहा यादव ने बनाया है. ये काल्पनिक कहानी है. ये वीडियो किसी भी तरह से अलग-अलग पेशे के लोगों का अपमान नहीं करता. ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए."
टीम वेबकूफ ने मिस नेहा यादव के यूट्यूब चैनल के 'About Section' को भी चेक किया, जिसमें लिखा है कि सभी वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं और इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए.
निष्कर्ष: एक स्क्रिप्टेड वीडियो को सोशल मीडिया पर सच्ची घटना का बताकर झूठे दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)