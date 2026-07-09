समोसा खरीदने के लिए ट्रेन रोकने के वायरल दावों का सच

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें न्यूज एजेंसी PTI की यह पोस्ट मिली जिसमें वेस्टर्न रेलवे जोन के PRO मुकेश कुमार का बयान मौजूद था, मुकेश कुमार ने बताया, "वीडियो में गलत दावा किया गया है कि वह एक DEMU पैसेंजर ट्रेन थी. यह पूरी तरह गलत है. वह एक मालगाड़ी थी. रेलवे के नियमों के अनुसार मालगाड़ी को होम सिग्नल पर रोका गया था क्योंकि आगे इंजीनियरिंग का काम चल रहा था और सिग्नल क्लियर नहीं हुआ था."

उन्होंने आगे बताया कि, "इस दौरान, ट्रेन से उतरते हुए जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वह एक अतिरिक्त ड्राइवर था. मुख्य लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट लोकोमोटिव के अंदर ही रहे. इसलिए, वायरल वीडियो में किए गए दोनों दावे - कि लोको पायलट ने समोसे खरीदने के लिए ट्रेन रोकी और वह एक पैसेंजर/DEMU ट्रेन थी - पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं.

ट्रेन को सिर्फ इसलिए रोका गया था क्योंकि आगे इंजीनियरिंग के काम के कारण सिग्नल क्लियर नहीं हुआ था. वह एक मालगाड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं."