सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लेह पुलिस ने नहीं दिया ये बयान

लेह में पुलिस अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लेह में हिंसा भड़कने के बाद लद्दाखी एक्टिलिस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस के बयान को लेकर है.

पुलिस ने वीडियो में क्या कहा?: वीडियो में, एक अधिकारी लद्दाख में हुई हिंसा के दौरान जान गंवाने वालों और घायलों की संख्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं.