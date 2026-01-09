KYC के नाम पर कॉल करके स्कैमर्स कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं ?

“KYC अपडेट” स्कैम अलग-अलग तरीकों से बार-बार हमारे सामने आता रहता है. पिछले स्कैमगार्ड आर्टिकल में हमने आपको बताया था कि कैसे स्कैमर पीड़ितों की पर्सनल जानकारी चुराने के लिए नकली KYC (कस्टमर की जानकारी) अपडेट वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं. इस बार स्कैम वाली वेबसाइट के बजाय, एक साधारण सी फोन कॉल और एक टेक्स्ट मैसेज आपके बैंक तक पहुंचने का उनका सीक्रेट रास्ता बन जाता है. एकमात्र कॉमन बात यह है कि वे एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं: आपको डराते हैं कि आपका अकाउंट कुछ ही सेकंड में ब्लॉक हो जाएगा. जल्द ही आप एक नकली वेरिफिकेशन प्रोसेस में फंस जाते हैं, और आपका पैसा चुपचाप निकाल लिया जाता है.
आइए देखते हैं कि यह रूप बदलने वाला फ्रॉड कैसे काम करता है और इससे एक कदम आगे कैसे रहा जाए.
स्कैम करने का तरीका
"बैंक" कॉल: स्कैमर कोल्ड कॉल करते हैं और खुद को आपके बैंक का प्रतिनिधि बताते हैं. यह आपको बताते हैं कि आपकी KYC डिटेल्स अधूरी हैं या पुरानी हो गई हैं. वे चेतावनी देते हैं कि अगर आपने तुरंत जवाब नहीं दिया तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा.
"जल्दी" अपडेट: स्कैमर KYC प्रोसेस में मदद करने की पेशकश करता है और WhatsApp के जरिए एक संदिग्ध लिंक या एक फेक ऐप यह दावा करते हुए भेजता है कि अपडेट पूरा करने के लिए यह जरुरी है.
डिवाइस हैक: जैसे ही आप इस लिंक पर टैप करते हैं यह ऐप आपके फोन पर डाउनलोड हो जाता है और स्कैमर को आपके डिवाइस का रिमोट एक्सेस मिल सकता है. जिससे आपकी पर्सनल जानकारी खतरे में पड़ सकती है. कुछ अन्य मामलों में यह आपसे आपकी बैंक डिटेल्स डालने के लिए कहते हैं, फिर आपके फोन पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जेनरेट करते हैं.
OTP ट्रैप: आपसे इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप पूरा करने के लिए SMS से मिले OTP को पढ़कर बताने के लिए कहा जाता है. जैसे ही आप ऐसा करते हैं वे इसका इस्तेमाल आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने या ऑनलाइन खरीदारी के लिए ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए कर सकते हैं.
फंड चोरी: स्कैमगार्ड के रिपोर्ट किए गए एक मामले में एक पीड़ित के लगभग 21 लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट को एक स्कैम कॉल के दौरान कुछ ही मिनटों में लिक्विडेट करके ट्रांसफर कर दिया गया. सीधे शब्दों में कहें तो यह स्कैम आपको धोखे से अंजान रहते हुए ट्रांसफर को ऑथराइज या आसान बनाने के लिए मजबूर करके काम करता है.
खतरे की घंटी
"बैंक अधिकारी" धमकी दे रहे हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे आपका अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज कर देंगे. आपको तुरंत कुछ करने का दबाव महसूस होता है.
अनजान नंबरों से कॉल और/या मैसेज आते हैं, जिनमें बैंक की ऑफिशियल कॉलर ID नहीं दिखती है.
आपसे कोई भी पासवर्ड, OTP, CVV नंबर या कार्ड डिटेल्स शेयर करने के लिए कहा जाता है.
अंजान लिंक, थर्ड-पार्टी या नकली ऐप्स की मदद से KYC अपडेट.
क्या करें
वेरिफाई करें: अगर आपको 'KYC अपडेट' के लिए कोई कॉल या मैसेज आता है, तो अपने बैंक के वेरिफाइड ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें, जो उनके नेट बैंकिंग ऐप या वेबसाइट पर दिया गया होता है. कन्फर्म करें कि क्या आपके अकाउंट में ऐसे किसी एक्शन की जरुरत है की नहीं.
पक्का तरीका: याद रखें कि KYC अपडेट सिर्फ ऑफिशियल तरीकों से ही किए जा सकते हैं. आप या तो ऐप या उनकी वेबसाइट के जरिए अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं, या आप अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर हेल्प डेस्क से मदद ले सकते हैं.
मना करें: संदिग्ध ऐप्स डाउनलोड न करें या ऐसे लिंक पर क्लिक न करें, और अंजान कॉल करने वालों के साथ कोई भी बैंकिंग डिटेल्स शेयर न करें.
सूचित करें: अगर आपने अपनी बैंकिंग डिटेल्स और/या OTP शेयर किए हैं, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करके अपने अकाउंट और कार्ड फ्रीज करवाएं. अपने अकाउंट के पासवर्ड और पिन बदलें और इस समस्या की रिपोर्ट करें.
रिपोर्ट करें: इस घटना की जानकारी तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर दें या उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जांच में मदद के लिए जरुरी सबूत इकट्ठा करना सुनिश्चित करें.
शेयर करें: अपने दोस्तों और जानकारों को इस स्कैम के बारे में बताएं और उनसे ऐसे किसी भी अलर्ट से सावधान रहने को कहें.
(क्विंट की ScamGuard पहल का मकसद उभरते डिजिटल घोटालों से सभी को अवगत कराना है ताकि आप सूचित और सतर्क रहें. अगर आप किसी घोटाले के शिकार हुए हैं या आपने किसी घोटाले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है, तो हमें अपनी कहानी बताएं. हमसे +919999008335 पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करें या हमें myreport@thequint.com. पर ईमेल करें.आप Google फ़ॉर्म भी भर सकते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं.)