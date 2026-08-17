JPSC प्रोटेस्ट का नहीं, इंदौर में हुई झड़प का है ये वीडियो

झारखंड प्रोटेस्ट: झारखंड में सरकारी नौकरी के उम्मीदवार और छात्र संगठन बीते कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं—जो अब 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है. उनकी मांग है कि JPSC और JSSC-CGL जैसी राज्य भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों की CBI जांच हो, खराब परीक्षाओं को रद्द किया जाए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें.

10 अगस्त 2026 को इन उम्मीदवारों और छात्र प्रदर्शनकारियों ने 'विधानसभा घेराव' मार्च निकाला था. जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, इस वीडियो को उसी घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.