प्रदर्शनकारी पर हुई पुलिस कार्रवाई का यह वीडियो झारखंड नहीं बिहार का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक महिला को जबरदस्ती पकड़े हुए और उसके साथ बदसलूकी करते हुए दिख रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने दावा किया है कि यह वीडियो झारखंड में चल रहे छात्र विरोध-प्रदर्शन के दौरान महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार का है.

इन पोस्ट्स में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बनाया गया है, जो झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा हैं. पोस्ट्स में पुलिस द्वारा एक छात्रा के साथ किए गए इस "अमानवीय व्यवहार" को "बेहद शर्मनाक" बताया गया है.