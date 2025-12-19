हिजाब विवाद पर जावेद अख्तर ने नहीं किया नीतीश कुमार का समर्थन

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : जावेद अख्तर की जो वीडियो क्लिप शेयर हो रही है, वो पूरा वीडियो 29 नवंबर 2025 को लाइव स्ट्रीम किया गया था. SOA Literary Festival के इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये समारोह 29- 30 नवंबर 2025 को हुआ था. जाहिर है ये सीएम नीतीश कुमार से जुड़े विवाद से पहले का वीडियो है. अब देखते हैं वीडियो में जावेद अख्तर ने क्या कहा ? इसका पूरा संदर्भ क्या है ?