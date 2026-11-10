जॉर्डन की संसद में नमाज का वीडियो इजरायल का बताकर वायरल

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमें ऐसी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स ( यहां और यहां ) मिलीं जिनमें इस वीडियो के बारे में लिखा था कि, "जॉर्डन की प्रतिनिधि सभा के कई सदस्य, 'परमानेंट ब्यूरो' के चुनाव पूरे करने के लिए होने वाले सत्र से पहले, संसदीय कक्ष के भीतर सामूहिक रूप से ज़ुहर की नमाज अदा की गई. सांसद डॉ. अहमद अल-रकब ने नमाज की अगुवाई की."