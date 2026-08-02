Income Tax Return के नाम पर चल रहे स्कैम से खुद को कैसे सुरक्षित रखें ?

मेसेजिंग ऍप पर संदेश: यह स्कैमर्स आपको WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स के जरिए एक फेक ऑफिस मेमोरेंडम भेजते हैं. इस नोटिस में भारत सरकार का चिह्न, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टेक्स्ट, मनगढ़ंत रेफरेंस नंबर और "असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स" के नाम से का फर्जी हस्ताक्षर होता है.

जल्दबाजी दिखाना: इसमें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271(1)(c) और धारा 276C का जिक्र होता है और आपको जवाब देने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय दिया जाता है.

मैलवेयर इंस्टॉल करवाना: अक्सर देखा जाता है कि ये मैसेज अनजान या हैक किए गए WhatsApp अकाउंट से आते हैं, अमूमन जिनके नाम "सुनील शर्मा," "jankiforex" और "Hotel Oyster" जैसे होते हैं. एक मामले में स्कैमर्स ने एक WhatsApp ग्रुप में फाइल शेयर की थी. इन अटैचमेंट, ITD.zip जैसी फाइल्स में टैक्स से जुड़े दस्तावेज नहीं होते, बल्कि इसमें मैलवेयर या आपके डिवाइस को हैक करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं.

डिटेक्शन से बचने का तरीका: ज्यादातर मामलों में मेसेजिंग ऍप्स पर भेजी गईं इन फाइल का साइज 2 MB से 35 MB के बीच होता है. फाइल के साइज में बदलाव 'पेलोड रोटेशन' का संकेत देता है; यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल स्कैमर्स पारंपरिक मैलवेयर डिटेक्शन से बचने के लिए करते हैं.