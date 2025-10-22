ADVERTISEMENTREMOVE AD

हनुमान की तस्वीर बनाते बंदर की यह वीडियो असली नहीं AI से बनाई गई है

यह वीडियो असली नहीं है और इसे AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है.

ऐश्वर्या वर्मा
Published
वेबकूफ
story-hero-img
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक बंदर दीवार पर हिंदू देवता हनुमान का चित्र बनाता हुआ दिखाई दे रहा है.

दावा: इस पोस्ट को असली घटना बताकर शेयर किया जा रहा है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ?: नहीं, यह वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से बनाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि बैकग्राउंड में लोग धुंधले दिखाई दे रहे थे और एक व्यक्ति का पूरी तरह से विकृत (नकली) रुप दिखाई दे रहा था.

  • इसके बाद हमने 'बंदर भगवान हनुमान' कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें एक इंस्टाग्राम पेज मिला जिसने 9 अक्टूबर को सबसे पहले यही वीडियो शेयर किया था.

  • इसके कैप्शन में कंपनी Higgsfield AI और OpenAI's के टेक्स्ट-टू-वीडियो मॉडल सोरा 2 का जिक्र था.

  • हमने देखा कि इस अकाउंट से नियमित रूप से AI की मदद से बनाया गया कॉन्टेंट शेयर किया गया था. इसके बायो में लिखा था कि यह पेज "फिल्मों और ब्रांडों के लिए AI कॉन्टेंट" तैयार करता है.

इन जानकारी से पता चलता है कि यह वीडियो AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है.

क्या कहते हैं टूल्स?: हमने वायरल वीडियो पर AI की पहचान करने वाले अलग-अलग टूल्स पर इसकी जांच की जिसमें अलग-अलग नतीजे सामने आए.

  • हमने वीडियो को मिसइंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस (MCA) की Deepfakes Analysis Unit (DAU) के साथ शेयर किया, जिसने टेस्ट करने के बाद हमें रिपोर्ट भेजी.

  • इस वीडियो के अलग-अलग फ्रेमों की जांच करने पर WasitAI ने कुछ फ्रेम को AI की मदद से बनाया हुआ बताया.

(स्वाइप करें)

  • WasitAI ने इस फ्रेम को AI की मदद से बनाया हुआ नहीं बताया.

    (Source: WasitAl/DAU/Screenshot)

  • हालांकि इसकी डिटेल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह वीडियो "मानव निर्मित" था.

निष्कर्ष: एक AI-जनरेटेड वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें एक बंदर द्वारा भगवान हनुमान का चित्र बनाने का वास्तविक दृश्य दिखाया गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

Topics:  Artificial Intelligence   Monkey   Hanuman 

