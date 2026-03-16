जनरल मनोज पांडे ने इजरायल और भारतीय सेना पर नहीं कही ये बात, AI वीडियो वायरल

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि इजरायल का साथ देकर भारतीय सेना की पहचान एक जातीय सेना की तरह बनती जा रही है.

वीडियो में जनरल मनोज पांडे कहते हैं ''इजरायल का साथ देने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारी भारतीय सेना, जिसे हमेशा एक नैतिक और पेशेवर बल के तौर पर तैयार किया गया, मौजूदा हालात में एक नस्लीय पहचान के आधार पर देखी जाने वाली फोर्स बनती जा रही है. मेरे शब्द याद रखिए, यह स्थिति आगे चलकर पूरी बगावत की तरफ जा सकती है. हम सब देख रहे हैं कि असम में क्या हो रहा है.''(हिंदी में अनुवाद)