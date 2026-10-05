बैंकों में हर शनिवार अवकाश के दावे से वायरल ये गजट असली नहीं है

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने बैंक हड़ताल की घोषणा करने वाले संगठनों की तरफ से की गई सभी घोषणाएं देखीं. इन संगठनों ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है, जिससे पुष्टि होती हो कि उनकी मांगें मान ली गई हैं.

हमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफिडरेशन (AIBOC) का बयान मिला, जिसमें X पोस्ट में संगठन ने बताया था कि 28-30 सितंबर 2026 की हड़ताल को बातचीत के बाद स्थगित कर दिया गया था. पर संगठन ने कहीं भी ये बयान नहीं दिया है कि हर शनिवार अवकाश की बात मान ली गई है.