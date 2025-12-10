गौतम गंभीर ने नहीं कहा 'कोहली को रिटायर होना चाहिए', एडिटेड है वीडियो

सोशल मीडिया पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि किसे भारतीय क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? जवाब में गौतम गंभीर कहते दिख रहे हैं - विराट कोहली. वीडियो में आगे विराट कोहली का एक क्लिप आता है, जिसमें वो मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सेलिब्रेशन करते दिख रहे हैं.