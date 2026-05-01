पश्चिम बंगाल में EVM बदलने आए ट्रक का बताकर वायरल हो रहे वीडियो का सच

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें newsinsider 24*7 नाम के इंस्टाग्राम पेज पर यही वीडियो मिला. पोस्ट नवंबर 2025 का है, कैप्शन में बताया गया है कि ये बिहार के सासाराम का है. कथित तौर पर 13 नवंबर 2025 के दिन एक ट्रक स्ट्रॉन्ग रूम में प्रवेश कर रहा था, तभी RJD समेत विपक्षी दलों ने इसपर हंगामा किया.