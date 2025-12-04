ADVERTISEMENTREMOVE AD

एक परिवार के तीन सेना अधिकारियों के शहीद होने की फेक कहानी वायरल

फोटो में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी सिंह हैं, उनकी 2 बेटियां उन्हें प्रमोशन का बैच पहनाती दिख रही हैं.

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल है, जिसमें भारतीय सेना के एक पुलिस अफसर और दो महिला अफसर दिख रही हैं. फोटो देखने पर लग रहा है कि महिलाएं उन्हें सम्मानित कर रही हैं. वायरल हो रही दूसरी फोटो में तिरंगे में लिपटा एक ताबूत है. दावा किया जा रहा है कि एक ही परिवार के तीन सदस्य, पिता और दोनों बेटियां देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी सिंह हैं. 2024 की इस फोटो में उनकी दोनों बेटियां हैं, जो भारतीय सेना में ही अफसर हैं. ये दोनों डीपी सिंह को कार्यभार संभालने का बैज पहनाती दिख रही है. पोस्ट में किया जा रहा ये दावा सच नहीं है कि ये तीनों शहीद हो गए हैं.

दूसरी फोटो में जो ताबूत रखे दिख रहे हैं वो साल 2018 की है. जब सीमा पार से हुई फायरिंग में BSF के तीन जवान शहीद हो गए थे.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : पहली तस्वीर को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें यही फोटो थी.

  • 4 नवंबर 2024 को छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल डी पी सिंह ने पुणे में मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो (MINTSD) का कार्यभार संभाला, जहां उनकी थ्री-स्टार रैंक के बैज उनकी दो बेटियों ने लगाए. ये दोनों भी भारतीय सेना में अधिकारी हैं.

  • कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में हमें दूसरे एंगल से ली गई इस सैरेमनी की अन्य तस्वीरें भी मिलीं. इनमें दोनों बेटियां अपने पिता को बैज पहनाती दिख रही हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

दूसरी फोटो

दूसरी फोटो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें फोटो स्टॉक वेबसाइट Getty Images पर एक फोटो मिली.

  • कैप्शन में बताया गया है कि तस्वीर 13 जून 2018 की है. इसमें BSF के चार जवानों के शव के ताबूत हैं. ये जवान सीमा पार से हुई फायरिंग के दौरान शहीद हुए थे.

  • इस फोटो को वायरल पोस्ट में शामिल फोटो से साफ हो रहा है कि ये एक ही जगह की हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

भारत सरकार की एजेंसी PIB ने भी वायरल हो रहे पोस्ट में किए गए दावे को गलत बताया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर वायरल एक ही परिवार के तीन अफसरों की फोटो को लेकर हो रहा दावा गलत है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Indian Army 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×