एक परिवार के तीन सेना अधिकारियों के शहीद होने की फेक कहानी वायरल

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी सिंह हैं. 2024 की इस फोटो में उनकी दोनों बेटियां हैं, जो भारतीय सेना में ही अफसर हैं. ये दोनों डीपी सिंह को कार्यभार संभालने का बैज पहनाती दिख रही है. पोस्ट में किया जा रहा ये दावा सच नहीं है कि ये तीनों शहीद हो गए हैं.

दूसरी फोटो में जो ताबूत रखे दिख रहे हैं वो साल 2018 की है. जब सीमा पार से हुई फायरिंग में BSF के तीन जवान शहीद हो गए थे.